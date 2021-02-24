РИАМО - 24 фев. В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково в среду утром задержано и отменено 33 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержали 7 рейсов. В Домодедове 15 рейсов задержано. В Шереметьеве задержали 8 рейсов, еще 3 отменили.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, задержанных и отмененных рейсов там нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией либо организацией, которая обслуживает аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и более.

В Москве и Московской области в среду температура воздуха составит от минус 17 до минус 12 градусов, прогнозируется небольшой снег.