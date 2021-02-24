РИАМО - 24 фев. Два человека погибли при пожаре в садовом доме в СНТ в Талдомском городском округе, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло в деревне Бобылино на территории СНТ «Бекерон». Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. К тушению привлекались 18 человек и 6 единиц техники.

«В 05:26 специалисты ликвидировали открытое горение, а в 05:36 обнаружили два тела», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что личности погибших в настоящий момент выясняются.

Всего в Подмосковье за сутки произошло 56 пожаров, к тушению привлекали 490 человек и 140 единиц техники.