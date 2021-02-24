РИАМО - 24 фев. По просьбе пользователей портала поставщиков Москвы появилась возможность подписаться на закупки по конкретному региону, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Важно, чтобы пользователям было удобно ориентироваться в постоянно растущем объеме информации, поэтому возможностям персонализации уделяется особое внимание», — отметил министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, в настоящее время на портале поставщиков зарегистрировались 210 тысяч российских предпринимателей. Кроме того, им пользуются заказчики из 37 регионов страны. Список предоставляемых товаров и услуг превышает 1,1 миллиона.

После подписки приходят уведомления о подходящих закупках. Настроить подписку можно не только по одному, но и по нескольким регионам. Кроме того, есть возможность настроить различные критерии, например, начальную цену или тип закупки.

Обновленный сервис портала поставщиков сделал удобнее работу с офертами. Пользователи теперь могут создать оферту с условиями поставки, которые меняются в зависимости от региона или организации.