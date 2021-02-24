РИАМО - 24 фев. В прошлом году на 31% вырос несырьевой неэнергетический экспорт Москвы, по итогам года он составил 39,86 миллиарда долларов, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития развития столицы.

Крупнейшими импортерами стали Казахстан, США, Белоруссия, Китай, Германия и Япония. Хорошую динамику роста продемонстрировал медицинский и фармацевтический экспорт. В сравнении с 2019 годом экспорт в данном сегменте вырос на 39%.

«Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России за прошлый год подросла на пять процентных пунктов и достигла 24,7%. Всего столичная продукция поставлялась в 183 страны мира», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Главными торговыми партнерами российской столицы являются Казахстан, объем экспорта в который составляет 2,65 миллиарда долларов, США — 2,48 миллиарда долларов, Белоруссия — 2,4 миллиарда долларов, а также Китай — 2,27 миллиарда долларов.

Кроме того, среди основных импортеров московской продукции стали Германия, объем экспорта в которую увеличился на 11,1% и достиг 1,23 миллиарда долларов, Гонконг, в который поставки увеличились практически в три раза — до 1,22 миллиарда долларов. Также в этот список вошла Япония, экспорт в которую показал рост в 12,9% и достиг 1,12 миллиарда долларов.

«Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в последние годы стабильно растет. В 2019 году этот показатель составлял 30,42 миллиарда долларов, что на 25,1% превышает показатели 2018 года. По итогам 2020 года в структуре несырьевого неэнергетического экспорта промышленный экспорт Москвы вырос на 30,9% и составил 36,05 миллиарда долларов», — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также подчеркнул, что объем экспорта продукции агропромышленного комплекса подрос на 31,8% и составил 3,8 миллиарда долларов.

Основной экспорт

Основные экспортные товары в Москве — механическое оборудование, техника и компьютеры, автотехника, продукция химических предприятий, а также коммуникационная аппаратура.

«В прошлом году в пятерке наиболее востребованных промышленных товаров появились полиэтилен и полипропилен — поставки выросли на 439,1% и 191,8% соответственно. Лидером в товарной структуре остаются механическое оборудование и техника: экспорт составил в 2020 году 2,27 миллиарда долларов», — отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, главным покупателем столичной механики стал Китай, на долю которого пришлась почти треть экспорта данной продукции — на 740 миллионов долларов.

В сфере АПК самыми востребованными товарами оказались шоколадные и мучные кондитерские изделия, в том числе хлеб, готовые корма для животных, а также продукты на основе муки и молока. В основном данные товары экспортируют в страны СНГ и ближнего зарубежья — Беларусь, Казахстан, Турцию и Китай.

По итогам прошлого года рост продемонстрировали почти все лидирующие отрасли в структуре экспорта АПК Москвы. Так, экспорт пищевой и перерабатывающей отрасли вырос на 10,4%, а мясной и молочной — на 19%.

«Доля экспорта малого и среднего бизнеса в январе — сентябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, увеличилась на 27% — до 8,4 миллиарда долларов. При этом количество малых и средних предприятий, продающих свои товары за рубеж, выросло с 9,1 до 9,6 тысячи», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он подчеркнул, что свыше половины — 52% — московского несырьевого неэнергетического экспорта высокой степени переработки — это транспортные средства, электроника, неметаллические материалы. Здесь экспорт за 2020 год достиг 5,7 миллиарда долларов. Большой рост — на 39% по сравнению с 2019 годом — показал сектор медицинской и фармацевтической продукции.

«Среди фармацевтических и медицинских товаров лидируют расфасованные лекарства (объем экспорта — 199,98 миллиона долларов), диагностические реагенты (56 миллионов долларов), а также вакцины для людей (51 миллион долларов)», - говорится в сообщении.

Также в 3,9 раза увеличился экспорт антибиотиков, произведенных московскими компаниями, в три раза выросли поставки магнитно-резонансных томографов, терапевтической дыхательной аппаратуры, газовых масок и схожего дыхательного оборудования.

Поддержка экспортеров

Власти столицы оказывают финансовую поддержку экспортерам. В прошлом году она увеличилась в семь раз. В 2019 году поддержка составила 70 миллионов рублей, а в 2020 году компаниям одобрили субсидии и гранты на сумму порядка 500 миллионов рублей.

Также компании-экспортеры в Москве могут получить помощь в выходе на зарубежные рынки и поиске потенциальных заказчиков. Кроме того, они могут принять участие в крупнейших отраслевых выставках и бизнес-миссиях при поддержке властей столицы.

Для экспортеров в Москве проводят образовательные и акселерационные программы, целевой анализ рынков разных стран.

Более подробную информацию о возможностях, доступных экспортерам Москвы, можно найти на сайтах Московского экспортного центра и центра поддержки и развития экспорта «Моспром».

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