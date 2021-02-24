РИАМО - 24 фев. Посетители «Дома на Брестской» снова могут принять участие в экскурсиях по залу с интерактивной картой столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Интерактивную карту Москвы открыли в «Доме на Брестской» в 2014 году. Сейчас разработано около 50 тематических сценариев», — говорится в сообщении.

Среди самых популярных сценариев у посетителей называют историю градостроительства, программу реновации и транспортную Москву.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что по итогам голосования на портале «Активный гражданин» также появился сценарий о необычных архитектурных объектах города.

Интерактивная карта столицы включает свыше 40 тысяч объектов. Ее выполнили в масштабе 1:5000. Записаться на экскурсию можно по номеру +7 (499) 250-35-82 или отправить заявку на электронный адрес dom6@str.mos.ru.

Новые экскурсионные маршруты появились на портале «Узнай Москву»>>