РИАМО - 24 фев. На юге столицы в металлическом ангаре произошел пожар на площади около 750 квадратных метров, в настоящее время он ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

«В 00:54 в оперативную дежурную смену <...> поступило сообщение о пожаре по адресу: Даниловская набережная, дом 8, строение 24, где происходило возгорание в металлическом ангаре», – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила порядка 750 квадратных метров.

Во время проведения разведки и тушения пожара из соседнего с горевшем ангаром двухэтажного здания спасатели вывели 25 человек.

Пожар полностью ликвидировали спустя чуть более часа – в 02:37. Информации о пострадавших нет.