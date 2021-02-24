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Шпаргалки

Как посадить дерево в честь ребенка в Москве

Как приять участие в акции «Наше дерево», читайте в материале РИАМО.
  пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
1

Сроки проведения акции

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Участие в акции бесплатное. Проводит ее московский Департамент природопользования и защиты окружающей среды с 2019 года.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, к осени 2021 года планируется посадить 16 828 деревьев в 20 парках, 921 дерево уже забронировано, присоединиться к акции можно еще в течение 136 дней.

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2

Кто может принять участие

Так как акция – московская, родители (или хотя бы один из них) должны быть зарегистрированы по месту жительства в столице. Ребенок должен быть не старше трех лет, то есть родиться не раньше 1 января 2019 года. Если детей, подходящих под указанные критерии, несколько, высаживается несколько деревьев.

3

Когда и какие деревья высаживают

  пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

По данным организаторов, высаживаются крупномеры – саженцы, которым по 10 – 15 лет, с развитой корневой системой, как лиственных, так и хвойных пород. Например, в честь ребенка можно высадить клен, рябину, сосну, дуб, яблоню и т. п.

Посадка происходит весной и осенью, поскольку в эти сезоны деревья лучше приживаются.

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4

Как подать заявку

© сайт мэра Москвы,   Ю. Иванко

Желающий высадить дерево в честь своего чада должен зарегистрироваться на портале mos.ru, зайти на страницу акции, после чего на интерактивной карте выбрать понравившееся место.

Места посадки обозначены кружками (обычно они находятся в парках), при клике всплывает информация о породе доступного к высадке дерева. Если желаемое дерево недоступно, можно оставить заявку с соответствующим пожеланием, написав на электронную почту проекта (nashe-derevo@mos.ru). 

В электронной форме нужно будет заполнить данные о родителе, а именно: фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер паспорта и СНИЛС и аналогичные сведения о ребенке; контактный телефон и e-mail; адрес регистрации родителя по месту жительства.

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5

Регистрация заявки

Через семь рабочих дней после подачи заявки в личный кабинет на сайте mos.ru приходит уведомление о том, что она принята или отклонена (если, например, были предоставлены недостоверные данные).

6

Высадка дерева и получение свидетельства

  пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

За 10 рабочих дней заявителю высылают точную дату, время и место торжественной высадки дерева. Присутствовать на этом мероприятии необязательно, так как сажать его будут специалисты по озеленению. Однако можно поучаствовать в заключительном этапе – укрепить саженец, засыпать лунку землей. Весь инвентарь выдадут для этого на месте.

Еще через 10 рабочих дней в личный кабинет высылают электронное свидетельство, в котором будут указаны данные о ребенке, порода дерева, дата и место высадки, а также координаты посадки (ширина и долгота).

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7

Если дерево погибнет

  пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Если дерево не прижилось, погибло из-за действий вандалов или из-за погодных условий в течение трех лет с момента посадки, необходимо снова обратиться в Департамент природопользования Москвы по электронной почте или по телефону (найти контакты можно тут: https://www.mos.ru/eco/contacts/) и оставить соответствующую заявку.

Дерево заменят на такое же осенью или весной, а фотоподтверждение направят на электронную почту.

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