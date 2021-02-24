Как посадить дерево в честь ребенка в Москве

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Желающий высадить дерево в честь своего чада должен зарегистрироваться на портале mos.ru, зайти на страницу акции, после чего на интерактивной карте выбрать понравившееся место.

Места посадки обозначены кружками (обычно они находятся в парках), при клике всплывает информация о породе доступного к высадке дерева. Если желаемое дерево недоступно, можно оставить заявку с соответствующим пожеланием, написав на электронную почту проекта (nashe-derevo@mos.ru).

В электронной форме нужно будет заполнить данные о родителе, а именно: фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер паспорта и СНИЛС и аналогичные сведения о ребенке; контактный телефон и e-mail; адрес регистрации родителя по месту жительства.

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