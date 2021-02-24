Как посадить дерево в честь ребенка в Москве

Сроки проведения акции
Участие в акции бесплатное. Проводит ее московский Департамент природопользования и защиты окружающей среды с 2019 года.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, к осени 2021 года планируется посадить 16 828 деревьев в 20 парках, 921 дерево уже забронировано, присоединиться к акции можно еще в течение 136 дней.
Кто может принять участие
Так как акция – московская, родители (или хотя бы один из них) должны быть зарегистрированы по месту жительства в столице. Ребенок должен быть не старше трех лет, то есть родиться не раньше 1 января 2019 года. Если детей, подходящих под указанные критерии, несколько, высаживается несколько деревьев.
Когда и какие деревья высаживают
По данным организаторов, высаживаются крупномеры – саженцы, которым по 10 – 15 лет, с развитой корневой системой, как лиственных, так и хвойных пород. Например, в честь ребенка можно высадить клен, рябину, сосну, дуб, яблоню и т. п.
Посадка происходит весной и осенью, поскольку в эти сезоны деревья лучше приживаются.
Когда и как можно оставить ребенка одного дома: техника безопасности>>
Как подать заявку
Желающий высадить дерево в честь своего чада должен зарегистрироваться на портале mos.ru, зайти на страницу акции, после чего на интерактивной карте выбрать понравившееся место.
Места посадки обозначены кружками (обычно они находятся в парках), при клике всплывает информация о породе доступного к высадке дерева. Если желаемое дерево недоступно, можно оставить заявку с соответствующим пожеланием, написав на электронную почту проекта (nashe-derevo@mos.ru).
В электронной форме нужно будет заполнить данные о родителе, а именно: фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер паспорта и СНИЛС и аналогичные сведения о ребенке; контактный телефон и e-mail; адрес регистрации родителя по месту жительства.
Регистрация заявки
Через семь рабочих дней после подачи заявки в личный кабинет на сайте mos.ru приходит уведомление о том, что она принята или отклонена (если, например, были предоставлены недостоверные данные).
Высадка дерева и получение свидетельства
За 10 рабочих дней заявителю высылают точную дату, время и место торжественной высадки дерева. Присутствовать на этом мероприятии необязательно, так как сажать его будут специалисты по озеленению. Однако можно поучаствовать в заключительном этапе – укрепить саженец, засыпать лунку землей. Весь инвентарь выдадут для этого на месте.
Еще через 10 рабочих дней в личный кабинет высылают электронное свидетельство, в котором будут указаны данные о ребенке, порода дерева, дата и место высадки, а также координаты посадки (ширина и долгота).
Если дерево погибнет
Если дерево не прижилось, погибло из-за действий вандалов или из-за погодных условий в течение трех лет с момента посадки, необходимо снова обратиться в Департамент природопользования Москвы по электронной почте или по телефону (найти контакты можно тут: https://www.mos.ru/eco/contacts/) и оставить соответствующую заявку.
Дерево заменят на такое же осенью или весной, а фотоподтверждение направят на электронную почту.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии