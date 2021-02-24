РИАМО - 24 фев. Температура воздуха за прошедшую ночь в Московском регионе составила минус 16,9 градуса, всего с 1 по 23 февраля выпало 58 миллиметров осадков, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Минувшей ночью температура воздуха в Московском регионе составила минус 16,9 градусов», — сказал Синенков.

Он добавил, что с начала февраля месячная норма по осадкам уже превышена более чем в полтора раза.

В среду в Москве и Московской области температура воздуха составит от минус 17 до минус 12 градусов, ожидается небольшой снег. Атмосферное давление в середине дня составит 765 миллиметров ртутного столба.

Ранее ночь на 23 февраля стала самой холодной в Московском регионе за текущую зиму. В столице температура опускалась до минус 24,1 градуса, а в Подмосковье — до минус 30 градусов.