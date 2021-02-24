РИАМО - 24 фев. В Москве и Московской области в среду температура воздуха составит от минус 17 до минус 12 градусов, прогнозируется небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в столице составит минус 14 — минус 12 градусов, по области — минус 17 — минус 12 градусов», — говорится в сообщении.

При облачной погоде ожидается небольшой снег. Скорость южного ветра составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 75%.