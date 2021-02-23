РИАМО - 23 фев. В Москве в честь Дня защитника Отечества в небо запустили свыше 12 тысяч фейерверков, всего было использовано более 70 видов фейерверков, передает ТАСС.

«Из 72 салютных установок и специальным пусковым комплексом для производства салютов «Триколор», размещенных на трех точках, было выпущено в небо столицы свыше 12 тысяч фейерверочных изделий», - говорится в сообщении.

Всего было подготовлено три площадки для салюта - на Лужнецкой набережной, в Парке Победы на Поклонной горе и на территория ВДНХ. Диаметр куполов разрывов фейерверков превышал 300 метров.

Кроме того, во время салюта было обеспечено звуковое сопровождение. Для этого использовали пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которые расположили на Лужнецкой набережной.

Салют дали военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Его сценарий смоделировали с применением специального программного обеспечения.

День защитника Отечества ежегодно отмечают в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​

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