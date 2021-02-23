РИАМО - 23 фев. Перед праздничным салютом в честь Дня защитника Отечества на вход и выход закрыли северный вестибюль станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Северный вестибюль станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии закрыт на вход и выход по требованию полиции (перед салютом)», - говорится в сообщении.

Пассажиры могут воспользоваться южным вестибюлем станции «Воробьевы горы» — первый и второй выходы.

Салют в честь Дня защитника Отечества состоится в Москве во вторник в 21:00. Для запуска подготовили три площадки — на Лужнецкой набережной, в Парке Победы на Поклонной горе и на территория ВДНХ.

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