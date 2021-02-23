РИАМО - 23 фев. Центральный банк России по итогам декабря прошлого года зафиксировал снижение числа «плохих» кредитов, по которым не существует гарантий возврата, передает Nation News.

«По итогам декабря, доля кредитов, просроченных свыше 90 дней, понизилась на 0,2%. Доля «плохих» кредитов по состоянию на 1 января составила 4,9%. Этот показатель стал минимальным с мая прошлого года», - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года объем займов, по которым нет гарантий возврата, сократился на 2,7% — до 979,2 миллиарда рублей. По данным регулятора, на 1 января долги граждан РФ перед кредитными организациями составляли 19,85 триллиона рублей.

«Плохие» кредиты у банков страны были перекрыты резервами. Они не представляют​ серьезных рисков.