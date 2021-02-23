РИАМО - 23 фев. Глава Одинцовского городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Руководитель муниципалитета возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны 1941 года» в селе Аксиньино и почтил минутой молчания память защитников нашей страны, павших в годы Великой Отечественной и локальных войн.

«Аксиньино - знаковое место. Именно здесь нашим войскам зимой 1941 года удалось сорвать замысел немцев и не допустить выхода врага к устью Истры. Это позволило избежать захвата Звенигорода с восточной стороны. Немецкая группировка так и не смогла преодолеть Москву-реку и выйти в районе Голицына на соединение с войсками, которые наступали со стороны Наро-Фоминска», - рассказал Андрей Иванов.

Вместе с главой Одинцовского округа цветы к обелиску возложили участник Парада Победы 1945 года Константин Федотов и Заслуженный артист Российской Федерации, певец и композитор Денис Майданов. Мемориал «Рубеж обороны Москвы 1941 года» был установлен в 2011 году рядом с Аксиньинским кладбищем, менее чем в полукилометре к востоку от села.

Церемония возложения прошла и у Мемориала Славы с Вечным огнем в Одинцове. В ней приняли участие первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и ее коллега по фракции Дмитрий Голубков, депутаты-единороссы окружного совета, сторонники партии и участники волонтерского движения.