РИАМО - 24 фев. Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронят в среду на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.

Градова скончалась 22 февраля в возрасте 74 лет. Причиной смерти актрисы стал инсульт.

«Екатерина Георгиевна Градова - прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой будет похоронена на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища», - сказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Градова родилась в 1946 году. Она окончила школу-студию МХАТ, в 1983 году получила звание заслуженной артистки РСФСР. Славу Градовой принесли роли в культовых советских фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

Екатерина Градова была замужем за известным советским актером Андреем Мироновым, в браке с которым у нее родилась дочь Мария, продолжившая актерскую династию.