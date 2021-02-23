РИАМО - 23 фев. Двое мужчин устроили дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Новосибирск – Москва, который стоял на стоянке №8 международного аэропорта Толмачево, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

«Рано утром 23 февраля подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, <...> грубо нарушили общественный порядок, высказывая в адрес окружающих лиц нецензурные выражения. Члены экипажа пытались пресечь действия подозреваемых, но последние отказались добровольно покидать воздушное судно», - говорится в сообщении.

В итоге экипажу авиалайнера пришлось вызвать полицию. Дебоширы оказали стражам порядка сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции. Даже после того, как их доставили в дежурную часть, они продолжили вести себя агрессивно и оскорблять правоохранителей.

Сейчас оба дебошира задержаны. Следователями Западно-Сибирского СУТ СК России проводият комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции.