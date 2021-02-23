РИАМО - 23 фев. Предстоящей ночью и утром 24 февраля в Подмосковье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия в виде сильного мороза, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
В Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Согласно данным метеорологов, морозы продержатся до 7 утра 24 февраля. Также на дорогах Подмосковья есть гололедица.
В День защитника Отечества температура воздуха в Подмосковье опускалась местами до минус 30,9 градуса.
При понижении температуры возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушений правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования.
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