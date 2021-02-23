РИАМО - 23 фев. Предстоящей ночью и утром 24 февраля в Подмосковье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия в виде сильного мороза, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Ночью 23 и утром 24 февраля по Московской области ожидается мороз с минимальной температурой воздуха минус 25-30 градусов, ниже нормы среднесуточной температуры воздуха на 10 градусов и более», - говорится в сообщении.

В Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Согласно данным метеорологов, морозы продержатся до 7 утра 24 февраля. Также на дорогах Подмосковья есть гололедица.

В День защитника Отечества температура воздуха в Подмосковье опускалась местами до минус 30,9 градуса.

При понижении температуры возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушений правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования.

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