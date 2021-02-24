РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Жителей подмосковного Подольска в среду приглашают на встречу с представителями власти по проблеме пробок на въезде в микрорайон Восточный (Цемянка).

Встреча по проблеме жалоб жителей на постоянные пробки при въезде в микрорайон Восточный состоится в 18:00 по адресу: Цементный проезд, 1. В ней примут участие представители ППЖТ, депутат района Сергей Кулев и куратор проекта единороссов «Безопасные дороги» депутат Максим Круглов.

От жителей поступили жалобы на неправильную парковку большегрузов, маленький временной промежуток работы светофора на выезд, слишком частое курсирование поездного состава. На встрече ждут всех жителей микрорайона, а также тех, кто часами простаивает в пробках на перекрестке улиц Цементный проезд, Юных Ленинцев, Нефтебазовский проезд.