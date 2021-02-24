РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Сотрудники Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области в среду проведут прием граждан в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду, 24 февраля, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области», - говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00 (руководитель общественной приемной — Олег Иванович Антонов).

При обращении на личный прием в общественную приемную жителей просят соблюдать санитарно-эпидемиологические предписания.