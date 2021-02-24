РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. В городском округе Мытищи в среду пройдет финал лиги КВН, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Шесть команд из Мытищ и Москвы сразятся в финале за право быть чемпионом V юбилейного сезона Открытой мытищинской лиги КВН. Всех зрителей приглашают на просмотр развлекательного мероприятия 24 февраля в 18:30», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится по адресу: молодежный центр «Импульс» (город Мытищи, улица Силикатная, дом 12). Вход свободный.