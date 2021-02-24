РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 фев. Лекцию о грудном вскармливании проведут в роддоме Королева в среду.

Бесплатная онлайн-лекция «Школы мам» по теме «Организация грудного вскармливания в роддоме» пройдет в Instagram-аккаунте @roddom_korolev в 16:00.

Лекцию проведет преподаватель ВОЗ по курсу «Консультирование по грудному вскармливанию» Анжелика Бинкина.

На лекции расскажут о раннем прикладывании к груди, защите, питании, микрофлоре, о молозиве и его ценности, об организации кормления ребенка и многом другом.​