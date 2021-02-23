РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Спортсменка из подмосковного Подольска Ольга Дубинина заняла первое место на чемпионате Московской области по выездке, сообщается в группе «Конноспортивный клуб Фаворит г.о. Подольск М.О» в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляем Ольгу Дубинину, занявшую первое место на чемпионате Московской области по программе «Малый приз» с результатом 70,2%. Желаем новых побед и спортивных свершений!» - говорится в сообщении.

Соревнования по выездке проходили с 20 по 21 февраля в КСК «Виват, Россия!» в национальном конном парке «Русь» в деревне Орлово Ленинского городского округа.