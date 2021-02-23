РИАМО - 23 фев. В честь Дня защитника Отечества делегация Московской области возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в Москве, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Почтить память героев пришли члены регионального правительства, депутаты, военнослужащие», - говорится в сообщении.

День защитника Отечества отмечается в России ежегодно 23 февраля. Праздник также отмечают в других странах бывшего СССР. Он тесно связан с созданием Красной Армии. Раньше он носил название День Советской Армии и Военно-морского флота.

Свое современное название праздник 23 февраля получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​