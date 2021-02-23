РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 фев. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин пожелал уверенности жителям горокруга в День защитника Отечества.

«В этот замечательный день от всего сердца желаю вам сохранять спокойствие и уверенность в любой жизненной ситуации, совершать красивые и добрые поступки, беречь и крепко любить своих родных. С праздником», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что этот день посвящен отваге, мужеству, патриотизму, подвигу воинов. Он объединяет всех, кто служит своей Родине, кто стоит на защите национальных интересов страны, кто обеспечивает мир и покой миллионов жителей России.

«Отдельные слова благодарности нашим ветеранам, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом», - заключил Жигалкин.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​