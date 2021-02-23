РИАМО - 23 фев. Жители Москвы могут поучаствовать в акции «Книга памятников-героев Москвы», в рамках которой предлагается поделиться воспоминаниями, архивными письмами, фотографиями и планами зданий и памятников, пострадавших в годы Великой Отечественной войны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На стенах Пушкинского музея сохранились следы от осколков разорвавшейся бомбы. В годы Великой Отечественной войны пострадали Третьяковская галерея, Погодинская изба в Хамовниках, Большой театр. Был практически разрушен театр имени Вахтангова. Давайте сохраним историю о таких домах и памятниках для будущих поколений», - написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Присылать материалы и истории можно на сайт проекта. Они будут опубликованы ко Дню Победы.

Льготную категорию «дети войны» утвердили для жителей Москвы>>