РИАМО - 23 фев. В подмосковном Красногорске прошла акция в честь Дня защитника Отечества, в рамках которой порядка 130 человек облились холодной водой, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ставшая традиционной акция «Быть здоровым — это модно» прошла у здания местной администрации в Красногорске», - говорится в сообщении.

Участие в мероприятии приняли все желающие, в том числе дети от пяти лет. Большая часть участников флешмоба — это члены спортивно-патриотического клуба, которые в конце каждой недели окунаются в купель.

Воду в ведрах было решено подкрасить в цвета триколора. После исполнения гимна России участники акции под зажигательную музыку вылили на себя воду.

Для тех, кто не решился обливаться на морозе, подготовили развлекательную программу. Чтобы согреться, гостей угощали обедом и горячим чаем.

Данный флешмоб прошел уже в десятый раз. Традиционно его проводят два раза в год.​