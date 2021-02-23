РИАМО - 23 фев. На ряде остановочных пунктов Московских центральных диаметров во вторник звучат поздравления с Днем защитника Отечества, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦППК.

«ЦППК поздравляет пассажиров и в этот праздничный день на ряде остановочных пунктов Московских центральных диаметров транслирует аудио с пожеланиями», - сказал собеседник агентства.

Поздравления для пассажиров МЦД записали Кристина Орбакайте и группа «Непоседы». Поздравления звучат с самого утра и создают праздничное настроение.

День защитника Отечества ежегодно отмечают в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​