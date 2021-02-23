РИАМО - 23 фев. В подмосковном Серпухове открылся первый муниципальный бассейн, где смогут заниматься все жители городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«23 Февраля – два праздника одновременно. Для городского округа Серпухов это еще и открытие полноценного и современного муниципального бассейна, который без каких-либо ограничений может принимать всех жителей», - сказал министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также поздравил всех защитников Отечества с праздником.

«Это не только те люди, которые находятся в вооруженных силах, в горячих точках, это каждый из нас. Защитник - это и тренер, который подготавливает спортсмена, защищающего флаг и честь страны», - сказал Терюшков.

День защитника Отечества ежегодно отмечают 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» в марте 1995 года. Данный праздник также отмечается и в других странах постсоветского пространства. Он тесно связан с появлением Красной Армии.​