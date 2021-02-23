РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В индустриальном парке «Коледино» возле деревни Бережки подмосковного Подольска убрали несанкционированный пункт питания, там работали продавцы без медицинских книжек, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что в индустриальном парке «Коледино» возле центра «Вайлдберриз» незаконно установили вагончик и торгуют продуктами питания в антисанитарных условиях, у продавцов нет необходимых документов и санитарных книжек. Обращение по вопросу устранения нарушений в сфере организации нестационарной торговли рассмотрело управление потребительского рынка администрации округа.

«В целях подготовки ответа по существу поставленных вопросов проведено выездное обследование по указанному в обращении адресному ориентиру. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Нарушения устранены. Совместно с УВД несанкционированная торговля ликвидирована. Фотоматериал прилагается», - сказал заместитель главы администрации Подольска Сергей Иванов.

Он поблагодарил жительницу за обращение и неравнодушие к развитию городского округа.