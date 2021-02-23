РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Сотрудники ГИБДД выявили нарушителя правил парковки на Трудовой улице Подольска после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушение правил парковки на Трудовой улице. Он отметил, что на выезде из двора дома №9 в строну улицы Свердлова автомобилисты оставляют свои машины и блокируют обзор. Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу ликвидации несанкционированной парковки на автодороге.

«Контроль за соблюдением правил дорожного движения, в том числе правил парковки, находится в компетенции ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. Сотрудниками ГИБДД были проведены рейды с целью пресечения несанкционированной парковки на указанном участке дороги. По результатам проведения указанных мероприятий было возбуждено одно дело об административном правонарушении», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он добавил, что в дальнейшем будет продолжена работа по пресечению несанкционированной парковки.