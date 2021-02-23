РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 фев. В Королеве общественники проверили условия проведения вакцинации от коронавируса в специализирьванных пунктах, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

Комиссия по здравоохранению муниципальной Общественной палаты провела проверки пунктов вакцинации населения от Covid-19 на улице Коммунальной, дом 1, в гипермаркете «Глобус» и в поликлинике на улице Циолковского, 24.

«Особое внимание комиссия обращала на условия проведения вакцинации. В пункте гипермаркета вакцинацию проводят врачи городских поликлиник. Точка оснащена необходимым морозильным оборудованием для правильного хранения вакцины без прерывания холодовой цепи. Все санитарно-эпидемиологические требования для проведения вакцинации соблюдены», - сказала Корнеева.

В поликлинике также замечания не выявлены. Проверки прививочных кабинетов продолжаются.

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23 ФЕВРАЛЯ

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