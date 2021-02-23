РИАМО - 23 фев. В Москве на Складочной улице мужчина с гранатой пытался ограбить кассу фирмы, осуществляющей курьерские услуги, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 22 февраля в 21:16. Кассир фирмы сообщил в полицию о разбойном нападении по адресу: Складочная улица, дом 1, строение 18.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 22 февраля в 20:56 неизвестный вошел в помещение компании, угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, потребовал передать ему деньги», - сказал собеседник агентства.

В итоге злоумышленнику ничего не удалось похитить, он скрылся с места преступления.

Столичная полиция проводит проверку.