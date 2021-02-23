РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 фев. Лекцию о грудном вскармливании проведут в роддоме Королева 24 февраля, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция пройдет в Instagram-аккаунте @roddom_korolev в 16:00.

«В среду, 24 февраля, в 16:00 пройдет следующая онлайн-лекция «Школы мам» по теме «Организация грудного вскармливания в роддоме», - сказал собеседник агентства.

Лекцию проведет преподаватель ВОЗ по курсу «Консультирование по грудному вскармливанию» Анжелика Бинкина Аркадьевна.

На лекции расскажут о раннем прикладывании к груди, защите, питании, микрофлоре, о молозиве и его ценности, об организации кормления ребенка и многом другом.