РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Жителей подмосковного Подольска призвали воздержаться от прогулок по реке Пахре из-за тонкого льда, сообщается в группе «ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

«После недавних снегопадов поверхность многих водных объектов Московской области превратилась в слоеный пирог из льда, снега и воды. Уверяем, что это опасно. Такой лед, напитываясь водой, становится рыхлым и может проломиться в любую минуту. Не подвергайте собственную жизнь риску – избегайте посещения мест, где лед слишком тонок: реку Лопасню в Чехове; реку Оку в Кашире, Серпухове, Озерах, Коломне, Луховицах и Ступине; реку Коломенку в Коломне; реку Москву в Коломне, Бронницах и Жуковском; реку Клязьму в Орехово-Зуеве; реку Яузу в Мытищах; реку Вохонку в Павловском Посаде; реку Пахру в Подольске», – говорится в сообщении.

Также опасными являются реки Волга в Дубне, Нерская в Воскресенске, озеро Островное в Егорьевске, озеро Светлое в Воскресенске, Шатурская группа озер в Рошале, Егорьевская группа озер в Егорьевске.

Спасатели не теряют бдительности и следят за безопасностью на водных объектах региона. В частности, они каждый день измеряют толщину ледяного покрова водоемов, рассказывают жителям области о местах, где лед опасен и напоминают рыбакам о правилах безопасности.