РИАМО - 23 фев. В Москве накануне Дня защитника Отечества, с 20 по 22 февраля, поженились более 800 пар, сообщается на сайте управления записи актов гражданского состояния города Москвы.

«Более 100 торжественных церемоний прошли на необычных площадках. Традиционно праздничные дни пользуются у молодоженов популярностью. Кроме того, канун праздника выпал на красивую дату 20.02, что также привлекает молодоженов», – говорится в сообщении.

По традиции перед праздником в столичных отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания вступают в брак военнослужащие. В честь праздника сотрудники управления ЗАГС Москвы и Музея военной формы РВИО поздравили пары во Дворце бракосочетания №5 и Шипиловском отделе ЗАГС и вручили 20 парам пригласительные билеты на посещение музея.

Больше всего пар поженились во Дворцах бракосочетания №№1 и 5, а также в Таганском и Шипиловском отделах ЗАГС.

Также в преддверии праздника можно было пожениться в особняке на Волхонке, особняке Спиридонова, башне Меркурий «Меркури-Спейс», башне Око, доме торжеств Сафиса и в других необычных местах.

Красивые даты 21.02.21 и 22.02.21 выпали на выходные дни отделов ЗАГС. Регистрации проводились во Дворцах бракосочетания №№1 и 3. Там проведено свыше 120 торжественных церемоний бракосочетания.