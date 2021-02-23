РИАМО - 23 фев. Российский рубль может укрепиться в среднесрочной перспективе на фоне сезонных факторов, передает Федеральное агентство новостей.

«Нынешняя неделя началась с ослабления рубля, несмотря на позитивную динамику цен на нефть и индекса ОФЗ RGBI. Индекс доллара укрепился, оказывая давление на курсы валют развивающихся рынков, а участники рынка продолжают оценивать ухудшение прогнозов по рублевой инфляции от Банка России», - говорится в сообщении.

Согласно данным аналитиков инвестиционной компании BCS Express, все говорит о потенциале для роста доллара в районе 76–76,5 рубля. В то же время именно сейчас российская валюта входит в сезонно благоприятный для себя период. Поэтому рубль может укрепиться.

В 60% случаев в сезон с февраля по апрель рубль показывал позитивную динамику. Сегодня также нельзя исключать аналогичного сценария.