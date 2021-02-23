РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. Глава Люберец, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий и депутат Госдумы Лидия Антонова во вторник возложили цветы к воинскому захоронению на кладбище в поселке Малаховка в рамках всероссийской акции «Защитим память героев», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Из года в год, из века в век наши бойцы стояли насмерть, защищая свою семью, свою страну. Память о них священна. О тех, кто ушел на фронт со школьной скамьи и не вернулся домой. Кто ушел из жизни навеки молодым. Память эта – в наших сердцах. И наш священный долг хранить ее, передавая из уст в уста. Вечная слава героям! Вечная память бойцам», – сказал Ружицкий.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

«Преданное служение Родине, патриотизм, гражданственность, верность долгу – главные ценности для многих поколений россиян. Они объединяют нас и сегодня. В Люберцах живет немало ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане и других военных конфликтов. Мы гордимся этими людьми, восхищаемся их мужеством и стойкостью, берем с них пример. А тех героев, что с нами нет, мы бесконечно благодарим. Всегда помним и молимся за них», – отметила Антонова.

В рамках акции «Защитим память героев» депутаты партии «Единая Россия» окружного совета депутатов возложили цветы ко всем воинским захоронениям Люберец.

Всероссийская акция «Защитим память героев» проходит 23 февраля. В каждом регионе к мемориалам и воинским захоронениям возлагают красные гвоздики в память о павших в годы Великой Отечественной войны как символ крови, пролитой за родную страну.