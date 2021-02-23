РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сыграет с ХК «Йокерит» в Финляндии во вторник в рамках регулярного чемпионата КХЛ, матч состоится на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки, начало в 19:30, сообщается на сайте клуба.

«Сегодня – день второго матча с «Йокеритом». «Витязей» ждет успех! 23 февраля – праздничный день для россиян, и наши парни в такой день вдвойне мотивированы. Это – первая причина успеха. 23 февраля официальный аккаунт КХЛ в Instagram разместил развеселого капитана «Йокерита» Марко Анттилу с напоминанием: «7 дней до плей-офф!». После победы над «Витязем» в Хельсинки накануне, возможно, финны не будут столь мотивированы, как перед первым матчем, стремясь взять реванш за два поражения от подмосковной команды в Подольске», – говорится в сообщении.

«Витязю» нельзя возвращаться из столицы Суоми на щите. Потому как в этом случае борьба со «Спартаком» за последнюю восьмую вакансию в плей-офф будет проиграна. Поэтому настрой у команды боевой – сейчас или никогда.

«За завтраком вратарь «Витязей» Антон Тодыков так и сказал: «Мы все понимаем». И с хорошим настроением проследовал из зала ресторана в номер. Он накануне не пропустил, у него – позитивный заряд, и, конечно, тренеры сегодня ему доверят место в воротах в битве с «Йокеритом», – добавляется в сообщении.

Защитник подмосковной команды отметил, что все в руках хоккеистов. Если они не растеряют очки в Хельсинки и Санкт-Петербурге, то выйдут на игру против «Спартака» с возможностью все решить.

Команды проведут второй матч за два дня. 22 февраля «Йокерит» не оставил подмосковной команде никаких шансов, выиграв на своем льду со счетом 5:1.