РИАМО - 23 фев. Перед Днем защитника Отечества в столице вручили премии сотрудникам МЧС и правоохранительных органов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Среди награжденных в этом году - пожарные Максим Серегин и Александр Беловошин. У Александра все предки по отцовской линии, начиная с прапрадеда, были пожарными. Мама, брат, жена - тоже коллеги. Александр, по сути, рос в пожарной части, с детства изучал технику. Сейчас его специализация - особо сложные пожары», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Мэр подчеркнул, что благодаря таким профессионалам Москва является одним из самых безопасных мегаполисов мира.

«Как показывают соцопросы, в 2013 году только 30% горожан ощущали себя в городе безопасно, сегодня - уже более 70%. Это хороший результат нашей совместной работы. Большое вам спасибо!» - заключил Собянин.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​