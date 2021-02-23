РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Сотрудники Росгвардии вручили подарки ветерану вневедомственной охраны из Подольска, который отметил свое 96-летие, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник, в День защитника Отечества, свое 96-летие отмечает полковник милиции в отставке, участник Великой Отечественной войны Петр Кузовкин.

«Руководство и личный состав ГУ Росгвардии по Московской области поздравили ветерана службы с двойным праздником и передали имениннику поздравительный адрес. Именинника поздравили также представители региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка Московской области и руководство Подольского отдела вневедомственной охраны, где служил Кузовкин. Росгвардейцы вручили ветерану памятные подарки и пожелали ему здоровья и счастья», - говорится в сообщении.

Кузовкин ушел на фронт добровольцем из Тамбовской области, когда ему только исполнилось 18 лет. Прошел боевой путь от солдата до командира артиллерийского расчета. Принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии, Чехии, Австрии. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За освобождение Будапешта» и «За освобождение Вены». После окончания войны долгие годы трудился в органах правопорядка в Подольске.

В сентябре 2020 года Главное управление Росгвардии по Московской области со своей стороны помогло ветерану решить юридические вопросы, оформить необходимые документы и переехать в новую благоустроенную квартиру.