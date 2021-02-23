РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Жители Подольска в День защитника Отечества возложили цветы к памятникам солдатам, павшим в Великой Отечественной войне, сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Во вторник, в День защитника Отечества, у памятника Герою Советского Союза Виктору Талалихину состоялось возложение цветов. В мероприятии приняли участие сотрудники теротдела «Дубровицкий», теруправления «Кузнечики», активисты, школьники», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также возложения прошли в микрорайоне Климовск. В частности, горожане почтили память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к памятнику-монументу «Неизвестному солдату», памятнику-монументу «Скорбящая мать», памятнику Подольским курсантам и памятному камню в честь 273-й стрелковой дивизии.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​