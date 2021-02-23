РИАМО - 23 фев. В столичном Главархиве рассказали об истории празднования Дня защитника Отечества, который к нынешнему времени успел сменить несколько названий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Впервые дата 23 февраля стала праздничной в 1919 году. Тогда ее назвали Днем Красного подарка и приурочили к годовщине боев первых красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой. В целом же история праздника восходит ко дню создания Рабоче-крестьянской Красной армии — 28 января 1918-го. В тот день Совнарком издал соответствующий декрет», - говорится в сообщении.

23 февраля 1919 года в Москве прошло с музыкой и представлениями, а следующие два года праздник не отмечался. В 1922 году Президиум ВЦИК принял постановление о четвертой годовщине создания Рабоче-крестьянской Красной армии. Тогда же праздник стали называть Днем Красной армии и Военно-морского флота.

В 1923 году Советский Союз торжественно отметил пятилетие Красной армии. В дальнейшем проведение торжеств стало традицией, в честь праздника организовывали культурные и спортивные мероприятия.

Праздник в честь армии стал особенно актуальным во время Великой Отечественной войны, а в 1946 году он получил новое название — День Советской армии и Военно- морского флота.

Нынешнее название — День защитника Отечества — у праздника появилось в 1995 году, с 2002 года этот день стал выходным.