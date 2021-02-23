РИАМО - 23 фев. Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась в результате инсульта, сообщает ТАСС.

«Причиной смерти стал инсульт», - сказал Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором служит дочь Градовой Мария Миронова.

Екатерина Градова скончалась 22 февраля в Москве в возрасте 74 лет. Артистка прославилась благодаря ролям в культовых советских фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

В браке с советским актером Андреем Мироновым у Градовой родилась дочь Мария, которая продолжила актерскую династию.

Градову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 24 февраля.​