РИАМО - 23 фев. Стало известно, какие марки автомобилей пользуются наибольшей популярностью у мужчин в Москве, так, большинство отдает предпочтение Kia, сообщается на сайте столичной Госавтоинспекции.

В День защитника Отечества ГИБДД Москвы поделилась интересными фактами из автомобильной жизни мужчин.

«Топ-5 самых популярных марок легковых автомобилей среди сильного пола распределились следующим образом: Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota, Nissan», - говорится в сообщении.

Автомобили этих марок чаще всего регистрировались мужчинами в подразделениях столичной ГИБДД за последние пять лет.