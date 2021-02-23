РИАМО - 23 фев. Жители столицы, которых не устраивает температура батарей в их квартирах, могут обратиться в свою УК, а также к энергетикам и в единый городской диспетчерский центр, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

«В период сильных морозов температура теплоносителя в городской системе теплоснабжения повышена до максимума. Если вам кажется, что в вашей квартире недостаточно или слишком тепло, вы можете позвонить в единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53; оставить заявку через мобильное приложение «Госуслуги Москвы», - говорится в сообщении.

Также можно обратиться на круглосуточную горячую линию ПАО «МОЭК» по номеру: +7 (495) 539-59-59. Кроме того, оставить заявку можно в своей управляющей компании. Контакты столичных УК размещены на портале «Дома Москвы».

Утром во вторник температура воздуха в Москве опустилась до минус 24,1 градуса, таких морозов в этот день в городе не было последние 65 лет. В течение дня в столице ожидается от минус 15 до минус 17 градусов.

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