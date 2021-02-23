РИАМО - 23 фев. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова поздравила военных врачей с Днем защитника Отечества, сообщается в Instagram-аккаунте министерства.

«День защитника Отечества – особый день в календаре. Для многих в нашей стране он – символ мужества, патриотизма, верности своему делу и Отчизне», – сказала Стригункова.

Министр подчеркнула, что это праздник настоящих мужчин – принципиальных, отважных, сильных духом, всегда готовых защитить своих близких, свой дом и свою страну.

«Особенно хочу поздравить сегодня военных врачей. Ваша жизнь неразрывно связана со служением не только здоровью людей, но и Родине», – отметила Стригункова.

Она пожелала всем, кто с честью несет гордое звание защитника Отечества, крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в труде.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​