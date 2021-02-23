РИАМО - 23 фев. В День защитника Отечества президент России Владимир Путин почтил память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду, сообщается на сайте Кремля.

«В церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета министерства обороны», - говорится в сообщении.

В конце церемонии состоялся торжественный марш роты почетного караула.

Ранее Путин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества. Глава государства поблагодарил их за достойное выполнение воинского долга, отметил их высокую боеспособность, выучку и отточенное владение современными знаниями и новейшим оружием.

День защитника Отечества ежегодно отмечают 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» в марте 1995 года. Данный праздник также отмечается и в других странах постсоветского пространства. Он тесно связан с появлением Красной Армии.​