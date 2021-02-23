РИАМО - 23 фев. Минтруд РФ предложил внести изменения в федеральное законодательство, которые позволят ряду работников досрочно выйти на пенсию, сообщает «Российская газета».

«Минтруд разработал проект постановления правительства Российской Федерации, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости», - отмечает издание.

Так, в списки работ, дающих право на досрочную пенсию, предлагается внести периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования работников. В такие периоды люди отсутствуют на рабочих местах, но сохраняют их и свою зарплату, а работодатели отчисляют за этих сотрудников пенсионные взносы.

В настоящее время на досрочную пенсию могут претендовать люди, выработавшие определенный стаж. При этом в стаж включаются периоды работы, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня и за которую уплачиваются страховые взносы в ПФР. Также в стаж включаются периоды получения пособия по безработице и оплачиваемых отпусков.

Вместе с тем сейчас, когда сотрудников отправляют на обучение для продолжения квалифицированной работы, этот период в общий стаж не включается.​

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