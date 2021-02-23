РИАМО - 23 фев. План благоустройства рекреационной зоны около пруда в подмосковном Краснознаменске представили губернатору Андрею Воробьеву, работы планируется выполнить в текущем году.

«У нас есть концепция, проект благоустройства. Жители тоже могут в нем участвовать. И это будет правильно. Очень важно советоваться с людьми, знать, какие они хотят дорожки, скамейки, зоны отдыха, нужно ли больше спорта или больше спокойного отдыха», - сказал Воробьев.

Для комфорта и безопасности жителей около пруда проложат пешеходные дорожки, установят видеонаблюдение. Сам пруд очистят, вокруг проведут озеленение и освещение. Также здесь появится площадка с тренажерами.

«Как сойдет снег, мы начнем благоустройство зоны отдыха около городского пруда – одной из главных точек притяжения горожан. Будут обновлены основные активности – сделан новый скейт-парк, вблизи берега большая детская игровая площадка с деревянным амфитеатром и холмами, а недалеко от нее разместится спортивная площадка», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 2019 году в Краснознаменске была благоустроена Голубиная площадь, в 2020-м - городской парк, который каждый год посещают более 200 тысяч человек. Зимой это излюбленное место для лыжных прогулок и рыбалки, летом – для пеших и велопрогулок, барбекю, купания в озере. Протяженность дорожно-тропиночной сети превышает 3 километра, здесь устроено шесть детских игровых площадок, девять спортзон, сцена с гримерными.

Большой популярностью пользуется зона для занятий воркаутом, площадка для стритбола, тренажеры, скейт-парк, шахматные и теннисные столы баскетбольная стойка. Организованы две автомобильные парковки почти на 150 машино-мест.

За последние годы в Подмосковье привели в порядок 17 общественных территорий в 16 военных городках и закрытых административно-территориальных образованиях, установили в них свыше 30 детских площадок.

«Особенность военных городков в том, что они маленькие, все концентрируется в одном месте, люди чутко относятся ко всему, что там есть. Поэтому наша задача - привести все в порядок, внести новые элементы, но при этом оставить эти места узнаваемыми и любимыми горожанами», - сказал директор по архитектуре и градостроительству ООО «Межрегионстрой» Алексей Воробьев.

По его словам, в советское время военные городки возводили быстрыми темпами, денег на благоустройство не хватало. Сейчас настало время создавать уютную инфраструктуру.

«Программа благоустройства реализуется по инициативе губернатора. Андрей Юрьевич Воробьев также обращает особое внимание на важность проведения общественных обсуждений проектов и концепций, в которых жители сами могут влиять на формирование общественного пространства», - заключил Алексей Воробьев.