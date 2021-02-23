РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Активисты микрорайона Климовск Подольска провели субботник по уборке снега на дворовых территориях во вторник, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник, в День защитника Отечества, жители многоквартирных домов Южного поселка в микрорайоне Климовск провели акцию по уборке снега из дворов. Автомобилисты отогнали свои машины со стоянки, тем самым освободив плацдарм для действия», - говорится в сообщении.

Снег почистили, и теперь места во дворах стало значительно больше.