РИАМО - 23 фев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил ветеранов и действующих российских военнослужащих с Днем защитника Отечества, передает Федеральное агентство новостей.
По словам главы Минобороны, данный праздник является олицетворением всех героических эпизодов российской военной истории.
Особенно он отметил ветеранов Великой Отечественной войны. Шойгу заявил, что они заслуживают особых слов благодарности и уважения. По его словам, это поколение победителей, которые спасли не только свою страну, но и всю планету от нацизма.
Шойгу подчеркнул, что память о подвиге ветеранов навсегда останется примером самоотверженности и мужества.
При этом он отметил и современных российских военных. Сегодня солдаты осваивают новую технику, постоянно совершенствуют свои навыки и обеспечивают укрепление обороноспособности страны.
Шойгу присвоили звание почетного гражданина Московской области>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии