РИАМО - 23 фев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил ветеранов и действующих российских военнослужащих с Днем защитника Отечества, передает Федеральное агентство новостей.

По словам главы Минобороны, данный праздник является олицетворением всех героических эпизодов российской военной истории.

«В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений», — написал Шойгу в поздравительном приказе.

Особенно он отметил ветеранов Великой Отечественной войны. Шойгу заявил, что они заслуживают особых слов благодарности и уважения. По его словам, это поколение победителей, которые спасли не только свою страну, но и всю планету от нацизма.

Шойгу подчеркнул, что память о подвиге ветеранов навсегда останется примером самоотверженности и мужества.

При этом он отметил и современных российских военных. Сегодня солдаты осваивают новую технику, постоянно совершенствуют свои навыки и обеспечивают укрепление обороноспособности страны.

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